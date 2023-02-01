Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? TC kimlik no ile mazot gübre desteği e-Devlet sorgulama

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakan Vahit Kirişci tarafından ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere yapacak ödemelerin erken bir tarihe çekildiğinin açıklanmasıyla çiftçiler ödeme tarihi beklentilerini kasım ayına yöneltti. Hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlendi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği...Tarımsal destek ödemeleri bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatacak.TCKN son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanlara 27 Ocak'ta saat 18.00'dan sonra ödeme yapılacak.TCKN son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ödemeleri ise 3 Şubat'ta saat 18.00'dan sonra yapılacak.Tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak'ta başlayacağını açıklayan Bakan Kirişçi hububat, baklagil ve dane mısır desteğinin 956 milyon 455 bin 159 TL olacağını belirtti.Kırsal kalkınma yatırımları desteği 13 milyon 743 bin 303 TLİ sertifikalı tohum üretim desteği ise 2 milyon 134 bin 538 TL olacak.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " demişti.Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek.Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.