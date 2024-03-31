Marketler bugün açık mı? 31 Mart seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı?

Seçim günü marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı, seçim yasaklarının nerelerde uygulanacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki, seçim günü marketler açık mı/kapalı mı?

Seçim günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK tarafından seçim günü yasaklarının uygulanacağı yerler belli oldu

Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü açık olacak.

Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.