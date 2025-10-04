-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta? | Manchester United - Sunderland maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 04 Ekim 2025 11:41 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ekim 2025 11:41
Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta? | Manchester United - Sunderland maçı canlı izle şifresiz
Manchester United - Sunderland maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Manchester United - Sunderland maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Manchester United - Sunderland maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester United - Sunderland maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Manchester United ve Sunderland karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Manchester United - Sunderland maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Manchester United - Sunderland maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Manchester United, Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Manchester United - Sunderland maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United - Sunderland maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.