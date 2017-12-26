Manchester United Burnley maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 20. haftasında oynanacak Manchester United-Burnley maçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakManchester United-Burnley maçı 26 Aralık Salı günü saat 18.00'den itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 42 puan 27 averaj ile 2. sırada yer alan Manchester United, 32 puan 1 averaj ile 7. sırada yer alan Burnley ile karşı karşıya geliyor.- 75.653 kişi kapasiteli Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetecek.- Ev sahibi takımda Michael Carrick, Marouane Fellaini, Antonio Valencia, misafir takımda ise Robert Brady sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Martin Atkinson yönetiminde çıktığı 33 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.- Kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- En fazla asist yapan oyuncular: Henrikh Mkhitaryan (5), Paul Pogba (5).- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu David De Gea (1.710 dakika).- 8 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 3 takımdan biri.- 3 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.- Hakem Martin Atkinson yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.- Manchester United 16 gol atarken, Burnley 6 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 0-1 ve 2-3 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Manchester United 4 ve Burnley 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Manchester United 6, Burnley 1 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.