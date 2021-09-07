Malatyaspor yeni golcüsünü getirdi

Yeni Malatyaspor, santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatyaspor yeni golcüsünü getirdi
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07 Eylül 2021 17:09
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından Demokratik Kongolu Walter Bwalya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter." ifadelerine yer verildi.

 


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