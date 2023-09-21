Maccabi Tel Aviv Breidablik maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Maccabi Tel Aviv - Breidablik karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Maccabi Tel Aviv ile Breidablik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.19.45 Legia Varşova - Aston Villa19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar19.45 Genk - Fiorentina19.45 Ferencvaros - Cukaricki19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen19.45 HJK - PAOK19.45 Ludogorets - Spartak Trnava19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik22.00 Zorya Luhansk - Gent22.00 Viktoria Plzen - Ballkani22.00 Dinamo Zagreb - Astana22.00 Club Brugge - Beşiktaş22.00 Lugano - Bodo/Glimt