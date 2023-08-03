LGS Ne Zaman 2024 | LGS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım

2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı), Türkiye'de ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girdiği önemli bir sınavdır. Bu sınavın tarihi, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği bir konudur. Bu makalede, 2024 LGS'nin ne zaman başlayacağına dair bilgileri paylaşacağız.2024 LGS'nin tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, geçmiş yıllarda genellikle Haziran ayının başlarında gerçekleştiği görülmüştür. Bu nedenle, 2024 LGS'nin de Haziran ayının ilk haftası içinde yapılması bekleniyor. Ancak, resmi tarihler henüz açıklanmadığı için öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları takip etmelidir.Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.Lise kayıtları ile ilgili olarak henüz bir takvim açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.İkinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.YAŞ'ta askeri vesayet nasıl sona erdi?"Kilit oyuncu Erdoğan! Putin yardım istedi"Online'a özel limitsiz efsane fiber kampanyasıTekele kanlı baskın! Flaş gelişmeEmekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!18 Ağustos tarihinde de il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirmeler tamamlanacak.Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.