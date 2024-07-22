Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 10:24

LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı MEB.gov.tr LGS tercih (yerleştirme) sonucu görüntüleme

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı duyurusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Öğrenciler, "2024 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu" ekranına T.C kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihini girerek LGS sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı MEB.gov.tr LGS tercih (yerleştirme) sonucu görüntüleme
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıkladı. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapıldı.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

MEB sonuçların ilanıyla ilgili yaptığı duyuruda; "Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek." ifadelerini kullandı.

LGS TERCİH SONUÇ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuru süreci 17 Temmuz'da sona ermişti.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millİ eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
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