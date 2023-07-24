LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR 2023: LGS nakil tarihleri ve boş kontenjan sorgulama

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 – 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.





NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?





Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.





Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla erişime açıldı. LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu da ilk tercihlerde yerleşim almayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9. sınıfa geçecek öğrenciler için düzenlenen sınav 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, LGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS 2. tercih tarihleri 2023!