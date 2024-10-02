Leipzig-Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz | Leipzig-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Leipzig deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Leipzig - Juventus Maçı Canlı İzle







Leipzig- Juventus maçı saat kaçta?



Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig - Juventus karşılaşmasını François Letexier yönetirken yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.



Leipzig - Juventus karşılaşması 2 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Leipzig- Juventus maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.







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