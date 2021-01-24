Lazio geriye düştü ama pes etmedi!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.



Maçta Lazio'nun golleri 25. dakikada Milinkovic-Savic e 71. dakikada Immobile'den geldi. Sassuolo'nun tek golü ise 6. dakikada Caputo'dan geldi.



Lazio'da Vedat Muriqi 86. dakikada Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.



Lazio, bu sonuçla birlikte puanını 31 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Sassuolo ise 30 puanla 8. sırada kaldı.



Lazio, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta'ya konuk olacak. Lazio aynı zamanda 17 Ocak'ta Atalanta ile İtalya Kupası maçında karşılaşacak.



