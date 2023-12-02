Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 16:36

Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan haftalık bültende, 3 şirketin ilk halka arz başvurularının onaylandığı açıklandı. SPK; Mega Metal Sanayi ve Ticaret, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? Kuzey Boru ne iş yapar, kimin, hissesi alınır mı?

Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu?
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Plastik ve çelik takviyeli boru üreticisi Kuzey Boru halka arz oluyor! Halka arz olmak için uzun zaman önce SPK'ya başvuran şirkete bu akşam onay geldi. Halka arzın onaylandığı bilgisi geldikten sonra sosyal medyada ve arama motorlarında Kuzey Boru halka arz ne zaman ve Kuzey Boru kaç lot verir gibi sorular aratılmaya başlandı. Bu yazımızda aşağıdaki sorulara yanıt vereceğiz:

Kuzey Boru halka arz ne zaman?

SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Kuzey Boru'nun talep toplama tarihleri henüz belli değil. Onaylı izahname yayınlandığında web sayfamızda Kuzey Boru halka arz tarihini sizlerle paylaşacağız.
Kuzey Boru halka arz fiyatı ne kadar?

Avrupa ve Amerika standartlarında üretim yapan Kuzey Boru, hisse başına 36,20 TL ile halka arz olacak.

Kuzey Boru kaç lot verir?

Tamamı eşit dağıtım şeklinde yapılacak olan Kuzey Boru halka arzında toplam 24 milyon lot yatırımcılara dağıtılacak. Nispeten düşük bir lot sayısı ile halka arz olacak olan şirketin toplamda 8-9 lot dağıtması bekleniyor. Bu da yaklaşık 290-300 TL gibi bir rakama tekabül ediyor.

Kuzey Boru hisse kodu nedir?

Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden Kuzey Boru, piyasada #KBORU kodu ile işlem görecek.

Kuzey Boru halka arz geliriyle ne yapacak?

Kuruluş yılı olan 2001'den bu yana gelişen ve dış pazarlara açılan Kuzey Boru, halka arzdan sonra da bu hareketine devam etmeyi planlıyor. Şirket halka arzdan elde edilecek geliri aşağıda yer alan kalemlerde kullanılacağı bilgisini taslak izahnamesinde yayınladı:

%50-60 Malatya CPD yatırımının finansmanı

%40-50 işletme sermayesini güçlendirme ve kısa vadeli borç azaltımı

Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu?

Henüz Kuzey Boru tarafından onaylı izahname yayınlanmadı. Bu nedenle şirketin katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olup olmadığı bilinmiyor. Onaylı izahname yayınlandığı zaman katılım endeksine uygunluğunu haberimizde paylaşacağız.

 
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