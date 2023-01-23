Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları ve fragmanı

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurtlar Vadisi Kaos yeniden ekranlara gelecek. Dizinin dijitalde ekranlara gelmesi bekleniyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

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KURTLAR VADİSİ KAOS FRAGMANI 2023

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni serisi olan Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı merakla bekleniyor. 2023 yılında çıkması düşünülen Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları merak edilenler arasında. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İşte dizi hakkında tüm detaylar...Dizinin Disney Plus'ta yayınlanması beklenen dizinin yapımcılarının uzun süredir Disney Plus ile görüşme yaptığı ve anlaşmada sona gelindiği gelen bilgiler arasında.Dizinin konusu geçmiş dönemde olduğu gibi yine Türkiye ve Dünya gerçekleri olarak önümüze çıkacağı düşünülüyor.Kurtlar Vadisi Kaos'ta yakın dönem dış politika ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya ile gaz anlaşmaları, Suriye meselesi, Türkiye-Rusya-ABD üçgeninde yaşanan savaş ekipmanları krizi ile daha birçok mesele dizinin konusunu oluşturacak.Kurtlar Vadisi Kaos'un yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlenmesi beklenmekte.Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı özel bir televizyon programında Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığı müjdesini vermişti.Şaşmaz açıklamasında, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük.Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim" demişti.Ünlü oyuncu açıklamasının tarih olarak, 'Başlamak için Ocak ayını görürüz' demişti.Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı.