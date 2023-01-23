Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 10:28 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 10:28

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları ve fragmanı

Efsane dizi "Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor" sorusu diziseverler tarafından merakla takip ediliyor. Başrolünde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları ve fragmanı belli oldu mu? İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları ve fragmanı
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Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni serisi olan Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı merakla bekleniyor. 2023 yılında çıkması düşünülen Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları merak edilenler arasında. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İşte dizi hakkında tüm detaylar...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurtlar Vadisi Kaos yeniden ekranlara gelecek. Dizinin dijitalde ekranlara gelmesi bekleniyor.
Dizinin Disney Plus'ta yayınlanması beklenen dizinin yapımcılarının uzun süredir Disney Plus ile görüşme yaptığı ve anlaşmada sona gelindiği gelen bilgiler arasında.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Dizinin konusu geçmiş dönemde olduğu gibi yine Türkiye ve Dünya gerçekleri olarak önümüze çıkacağı düşünülüyor.

Kurtlar Vadisi Kaos'ta yakın dönem dış politika ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya ile gaz anlaşmaları, Suriye meselesi, Türkiye-Rusya-ABD üçgeninde yaşanan savaş ekipmanları krizi ile daha birçok mesele dizinin konusunu oluşturacak.

Kurtlar Vadisi Kaos'un yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlenmesi beklenmekte.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı özel bir televizyon programında Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığı müjdesini vermişti.

Şaşmaz açıklamasında, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük.Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim" demişti.

Ünlü oyuncu açıklamasının tarih olarak, 'Başlamak için Ocak ayını görürüz' demişti.


 

KURTLAR VADİSİ KAOS FRAGMANI 2023

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı.

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