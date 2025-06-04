Kurban Bayramında Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Bayramda toplu taşımayı kullanacak olan vatandaşlar Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

Genellikle Bayram günlerinde şehir içi toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz bayramlarda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ile beraber belediyeler ve bağlı işletmelerin yürüttüğü toplu taşımalar bedava hizmet vermişti. Bu kapsamda Kurban Bayramında da şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olması öngörülüyor.



Kurban Bayramı sürecinde İstanbul-Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ücretsiz hizmet verecek.

6 Haziran Cuma gününden 9 Haziran Pazartesi gününe kadar Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattının ücretsiz olması bekleniyor



Kurban Bayramı'nda İzmir'de raylı hizmet veren İzban diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattının diğer bayramlarda olduğu gibi ücretsiz olması tahmin ediliyor

Kurban Bayramı sürecinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerle ulaşımda ücret talep edilmeyecek.

Kurban Bayramında vatandaşların seyahat edebilmesi için şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile belediyeler ve bağlı işletmelerin yürüttüğü toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet veriyor.