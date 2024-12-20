Kripto Paralar, Altcoinler, Coinler Neden Düştü, Düşüyor?

Kripto paralarda Fed üyelerinin 2025 yılı için daha önceki dört faiz indirimi öngörülerini ikiye düşürmeleri ve Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından başlayan düşüş sürüyor. Dün 106 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, bugün 97 bin doların da altına geriledi ve 96 bin 900 dolara indi.



KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?



Altcoin'lerde ise daha sert düşüşler hakimdi. Ether, yüzde 10'dan fazla düşüşle 3 bin 400 doların altına gerilerken meme coin'lerde de çift haneli değer kayıpları yaşandı.

Düşüşler, kaldıraçlı işlem yapan kullanıcıları da derinden etkiledi. Coinglass'ın verilerine göre, son 24 saatte 360 binden fazla kullanıcı, pozisyonlarını zararla kapattı. Zararla kapananan pozisyonların toplam değeri 1 milyar 200 milyon dolara yaklaştı.

Kripto para piyasasında bunlar yaşanırken yatırım şirketi Grayscale ise "Paniğe gerek yok." diyor. Şirketin araştırma müdürü Zach Pandl, "Kuşkusuz ki paniğe kapılmak için hiçbir neden yok. Bu yılın başından ve özellikle seçimlerden bu yana harika bir dönem geçirdik. Bitcoin'de büyük bir yükseliş gördük. Panik yapmak için bir sebep göremiyorum. Kripto varlıklar için çok uygun bir makro ortam var." şeklinde konuştu.

Pandl, sözlerinin devamında, Bitcoin'in artık bir makro varlık olduğunu ve buna uygun davrandığını, bu durumun da olgunlaşma işareti olarak yorumlanması gerektiğini ifade etti:

"Bitcoin artık makro bir varlık. Fed toplantıları etrafında böyle bir davranış sergilediğinde ve fiyat geçici olarak düştüğünde, insanlar hayal kırıklığına uğruyor. Ancak bu durum, Bitcoin'in olgunluğunu gösteren bir işaret. Bitcoin, finansal sistemin bir köşesinde egzotik bir şey olmaktan çıktı. 2 trilyon dolarlık bir varlık olarak finansal sistemin tam merkezinde, büyük varlıklarla—euro, yen, dolar ve fiziksel altın gibi—rekabet ediyor. Bu nedenle, diğer makro varlıklar gibi makro olaylara tepki göstermesi de oldukça normal."

Grayscale yöneticisi, bu konuda son olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir adım geri atıp büyük resme baktığımızda, benim gözümde bu kripto döngüsünün orta evresindeyiz. Makroekonomik açıdan, değerleme açısından ya da önceki döngülerin analizine baktığımızda, kripto için gerçekten harika bir dönemin sonuna yaklaştığımızı düşündürecek hiçbir sebep yok. Bu nedenle kaldıraç seviyelerinizi makul ve ölçülü tutun; bu tür küçük geri çekilmeler kesinlikle endişe edilecek bir durum değil."