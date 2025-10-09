KPSS sonuçları! 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır?

KPSS A Grubu sonuçları için gözler ÖSYM'de. Bakanlıklar, bunların başkanlıkları, genel müdürlükler, il özel idareleri ve belediye teftiş kurulu gib alanlarda çalışma şansı sunan 2025 KPSS puanı 2 yıl süre ile geçerli olacak. 2025 sınavı ile B Grubu alanlarında tercih veya başvuru yapılamaz. Peki, KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 10 Ekim günü açıklanıyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS A Grubu sınav puanıyla; müfettiş, denetçi, denetmen, uzman gibi kadrolara yerleşilebilir. Bakanlıklar, bunlara bağlı başkanlıklar ya da bağımsız genel müdürlükler, özel yarışma sınavı ile girilen yetişme programı ardından yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere, il özel idareleri, belediye teftiş kurullarına atanılabiliyor.

KPSS A Grubu puanı ile B Grubu kadrolarına (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, MSB sivil memur alımı gibi) yerleştirme yapılmaz.

A grubu kadroları için kurumlar ya KPSS sonuçlarını dikkate alarak alım yapar ya da KPSS puanlarına göre aday belleyerek giriş sınavı düzenler. Böylece kurum, giriş sınavı sonuçlarına göre personel ataması yapar.

Adaylar, A grubu kadroları için ilan veren kurumlara direkt olarak başvurabilir.

KPSS A Grubu puanı, 2027 KPSS A Grubu sınavına kadar 2 yıl geçerlidir. Ancak takip eden B Grubu KPSS sınav sonuçları A grubu sonuçlarını etkilemez.