Haber Tarihi: 17 Ağustos 2025 13:54 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 13:54

Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Konyaspor - Gaziantep FK maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Konyaspor - Gaziantep FK maçını Selçuk Sports, Selçuk Spor, Selçuk Sports TV HD, Taraftarium24, Justin TV, Yandex'ten kaçak olarak şifresiz, ücretsiz ve bedava izlemek yasadışıdır.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Konyaspor ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Konyaspor - Gaziantep FK maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Canlı İzle

Konyaspor – Gaziantep FK maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak.

Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?

Konyaspor – Gaziantep FK maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele, saat 19:00'da başlayacak.

Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı, beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca beIN Sports 1 özet ve beIN Sports 1 maç özetleri ile karşılaşmanın önemli anlarına sonradan ulaşmak mümkün olacak.

Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?


Konyaspor - Gaziantep FK maçı, 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı 19:00'da başlayacak. Canlı skor ve anlık maç gelişmeleri maç esnasında taraftarlara sunulacak.

Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler

Konyaspor - Gaziantep FK maçı kadrosu ve muhtemel ilk'leri henüz açıklanmadı.

Konyaspor – Gaziantep FK Maç Özeti

Mücadele sonrası Konyaspor Gaziantep FK maçı özeti ve önemli dakikaları maçın hemen ardından Sporx.com'dan anlık olarak yayınlanacak.

Konyaspor – Gaziantep Maç Sonucu ve Canlı Skor

Karşılaşmanın ardından "Konyaspor – Gaziantep FK maçı sonucu ve Konyaspor – Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti sorularının yanıtları Sporx.com'dan takip edebilirsiniz.

