Haber Tarihi: 17 Mart 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 15:59

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz olarak Konyaspor - Galatasaray maçı canlı Bein Sports ekranlarında olacak. Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Maça kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. 26 hafta maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? 

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig 26. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta lider Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir zaman kala detayları için araştırmalar hız kazandı.
Ev sahibi Konyaspor, ligde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alarak topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Galatasaray ise ligde çıktığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

44. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Konyaspor, hanelerine 3 puan yazdırmak için kozlarını paylaşacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.


KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Zaniolo, Kerem, Rashica, Icardi
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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