Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yasaklandı?

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Show TV ekranlarının reytingleri alt üst eden sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanmayacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından 5 hafta durdurulma kararı alınan disinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?Sosyal medyada yer alan iddialara göre bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün ekrana gelmesi beklenmiyor. Ancak 14 Nisan Show Tv yayın akışında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yer aldı. Yeni Kızılcık Şerbeti 14 Nisan akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YASAKLANDI?14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu akşam yayınlandı. Fakat dizinin yayını yarıda kesildi. Show TV'den konuya dair açıklama geldi. Kanaldan yapılan açıklamada, "Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 22.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 10.03.2023 tarihinde saat 20:47'de yayınladığı "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi film yayınında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan, yayın hizmetleri 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." İlkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulaması sonucuyayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.Oğlu Metehan'ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım'a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.Ömer'in başına gelenlerden herkes Kıvılcım'ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa'dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema'yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.Abdullah'ın, Alev'e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev'in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.