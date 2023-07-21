Haber Tarihi: 21 Temmuz 2023 16:06 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 16:06

Kıyma 3. sezon 6. bölüm ne zaman, saat kaçta çıkacak 2023

Blu tv'nin aksiyon, macera ve polisiye türündeki orijinal dizisi Kıyma'nın 3. sezonu devam ediyor. Heyecanla beklenen Kıyma 3. sezon 6. bölüm ne zaman, saat kaçta çıkacak 2023

Kıyma 3. sezon 6. bölüm ne zaman, saat kaçta çıkacak 2023
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Blu tv'nin orijinal dizisi olan Kıyma'nın 3. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Kıyma 3. sezon 6. bölüm hakkında güncel bilgiler

Kıyma 3. sezon 6. bölüm ne zaman, saat kaçta çıkacak 2023

Kıyma 3. sezonun 6. bölümü, 20 Temmuz 2023 tarihinde Blu tv tarafından yayınlanacaktır. Kıyma'nın heyecan dolu hikayesi, Ömer, Tufan, Poyraz ve Kadolar'ın seyyar kebapçı olarak başlayan maceralarını ve dolandırıcılara yardım ederek başlarına açtıkları belayı konu almaktadır. Adana'dan düşmanları Hasan'ın peşlerine düştüğü bir sırada, yeni bir ortaklık ve pahalı bir tablo peşinde olanların ortaya çıkmasıyla olaylar iyice karışır. Kıyma'nın oyuncu kadrosunda ise Cengiz Yurdutek, İrfan Ballı, Salih İnci, Emrullah Sürmeli, Mustafa Yılmaz, Ömer Varol, Kerem Ali Yengüner ve İsmail Ali Yeter gibi yetenekli isimler yer almaktadır. Kıyma 3. sezonunun 6. bölümü için heyecanla bekleyenler, 20 Temmuz 2023 tarihinde Blu tv'de yayınlanacak.
 

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