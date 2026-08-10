Kedilere Neden Tasma Takılır?

Kediyi dışarıda gezmeye çıkarmak daha kolay olmaktadır. Bazen de sırf süs olması için tasma takmayı tercih eden kişiler de vardır. Burada tasmanın kediye uygun olmasına dikkat etmek şarttır. Bütün bu bilgiler ışığında kediler için tasma seçimi nasıl olmalıdır? İşte ayrıntılar!Kediler için iki çeşit göğüs tasması bulunduğu gibi normal klasik köpek göğüs tasmalarını da kullanabilirsiniz. Lakin bu köpekler için olan tasmayı kediler esneklikleri nedeni ile rahatça çıkarabilmektedir. O yüzden kediler için üretilmiş olanları tercih etmeniz daha yerinde olur. Bu tasmalar ev kedisi için dışarı çıkarılırken çoğunlukla lazım olmaktadır. Çünkü ev ortamına alışmış bir kedi dışarı çıkınca ne yapacağını şaşırabilir. Etraftaki kuşlar, böcekler, başka hayvanlar onları korkutabilir. Bu yüzden tasma, kedinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.Bunların dışında kaliteli bir tasma olmasının en önemli nedenlerinden biri kedinin boynunu tahriş etmemesi olduğu gibi ani durumlarda hemen çıkarılmasının sağlanabilmesidir. Ayrıca tasmanın üzerinde kedinin ismi, numara gibi bilgiler yazılabilir. Böylece kaybolma durumlarında bulan kişi sahibine ulaşmada zorlanmaz.Pek çok tasma modeli bulunan kediler için çıngıraklı ses çıkaran tasmalarda mevcuttur. Bu sayede kedinizin hareketleri esnasında onun nerde olduğunu keşfetmenizde kolaylık sağlanır. Biraz haylaz bir kediniz varsa çıngıraklı tasmalardan tercih edebilirsiniz. Son olarak yanlış tasma seçimlerinde bulunmak kedinin huzursuz olmasına neden olur.Öncelikle hayvanlara tasma seçerken kaliteli acıtmayacak ve rahat edecekleri bir tasma takmamız önemli olduğu kadar onu takma şeklimizde önem arz eder. İlk başta kedinizin sakin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Kediler tasmaya alışana kadar onu çıkartmak isteyebilirler ve kendilerine zarar verebilirler.O yüzden başlarda birkaç gün gözlem altında tutmanız gerekmektedir. Onları bu alete alıştırmanın en uygun zamanı yavru oldukları vakittir. Tasmayı boyunlarına göre çok sıkmayacak şekilde ayarlamaya özen göstermelisiniz. Taktıktan sonra bir parmağınız geçecek kadar aralık kalıyor ise tasma uygundur. Ayrıca devamlı büyüyüp gelişmekte olan kedilerin sürekli tasmalarını kontrol etmeye dikkat etmelisiniz.Yukarıda bahsettiğimiz gibi kedilere en iyi tasma takma zamanı yavru oldukları vakittir. Onları bu duruma alıştırırken sakin veya neşeli oldukları zamanı kollamanız gerekir. Belirli aralıklar ile düzenli olarak taktığınız tasmadan sonra kedinizle oyun oynamaya başlarsanız, böylece boynunda tasma olduklarını unutturmanız daha kolay olur. Bu şekilde parmağınıza takılan yüzük gibi bir zaman sonra varlığından rahatsız olmazlar.En çok merak edilen konulardan biri olan kedilere tasmanın zarar verip vermemesi meselesidir. Hareketli ve birazda rahatına düşkün olan kediler tasmaları başta elbette çıkarmak isterler. Bu konuda çok ısrarcı olurlar ise kendilerine zarar verebilmektedirler. Bu rahatsızlıklar sonucu bazı hareketler ile rahatsız olduklarını belli ederler.Sürekli kendi etraflarında dönerler ve patilerini boyunlarına götürürler. Bu sırada patileriyle kendilerine zarar vermeleri durumu gerçekleşebilir. Bu yüzden tasmaya alıştıklarından emin olana kadar kediyi yalnız bırakmamanız gerekir. Eğer kediniz bu duruma alışmakta çok fazla zorlanıyorsa onu zorlanmaktan kaçının. Tüm bu bilgiler ışığında kedi tasmasının uygun koşullarda takılması gereklidir.