Haber Tarihi: 03 Aralık 2023 16:18 - Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 16:18

Kasımpaşa - Gaziantep maçı canlı izle şifresiz

Kasımpaşa - Gaziantep maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kasımpaşa - Gaziantep maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa - Gaziantep maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa - Gaziantep maçı canlı izleme detayları

Kasımpaşa - Gaziantep maçı canlı izle şifresiz
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Kasımpaşa - Gaziantep karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa Gaziantep'u konuk edecek. Kasımpaşa rakibini eli boş gönderme peşinde. Gaziantep ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 
KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE



KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?


3 Aralık Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.

 


 

 
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