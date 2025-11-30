Haber Tarihi: 30 Kasım 2025 19:54 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 19:54

Karagümrük Beşiktaş canlı yayın, Kesintisiz linki

Karagümrük Beşiktaş maçı bedava bein Sports linki | Karagümrük Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Karagümrük Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları

Karagümrük Beşiktaş canlı yayın, Kesintisiz linki
Abone Ol
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı şifresiz bein Sports linki! Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Karagümrük ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE





BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ


Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Tiago Çukur, Berkay, Serginho, Fofana

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal 



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ 

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 4 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta maç öncesi yapılan antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz, Karagümrük'e karşı olmayacak. Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek. 

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı. Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

17. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde daha önce oynanan 16 maçın 11'ini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, oynanan 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 35 kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, rakibiyle son olarak 2023-2024 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda. Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİYAH-BEYAZLILAR, 16 MAÇIN 15'İNDE GOL BULDU

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı. Siyah-beyazlılar, 16 maçın 15'inde rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1961-1962 sezonunda konuk ettiği Beşiktaş'ın gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Siyah-beyazlı takım, 6 mücadelede ise Fatih Karagümrüklü oyuncuların gol atmasına engel oldu.

EN FARKLI SONUÇLAR

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı. Geride kalan 16 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti. Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Chelsea 10 kişi kaldı; Arsenal 1 puanla yetindi! Chelsea Chelsea 10 kişi kaldı; Arsenal 1 puanla yetindi!
Frankfurt'u Batshuayi kurtardı Bundesliga Frankfurt'u Batshuayi kurtardı
10 kişi Lille, son anlarda güldü! Lille 10 kişi Lille, son anlarda güldü!
Erol Bulut'tan istifa çağrılarına yanıt! Antalyaspor Erol Bulut'tan istifa çağrılarına yanıt!
Olaylı Endülüs derbisini Betis kazandı! La Liga Olaylı Endülüs derbisini Betis kazandı!
Stanimir Stoilov'dan saha zeminine eleştiri! Göztepe Stanimir Stoilov'dan saha zeminine eleştiri!
Isak ilk golünü attı, Liverpool kazandı Liverpool Isak ilk golünü attı, Liverpool kazandı
Sergen Yalçın'dan ilk 11 tercihi için açıklama Beşiktaş Sergen Yalçın'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Galatasaray'a derbi öncesi müjde! Galatasaray Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Pogba'dan taraftara Galatasaray mesajı!
2
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a ret!
3
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 11'ler
4
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!
5
Fenerbahçe'nin efsaneleri Galatasaray derbisine geliyor!
6
Abdullah Avcı, Süper Lig'e Rizespor ile dönüyor!
7
12 Dev Adam, İsviçre'yi de geçti: 2'de 2

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.