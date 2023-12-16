Kar ne zaman yağacak? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman? Kar yağan iller

Türkiye, hafta sonuna soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirecek. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesini ve birçok bölgenin beyaz bir örtüyle kaplanmasını bekliyor.

Özellikle Trakya, Marmara, ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması öngörülen bu soğuk hava dalgasına karşı vatandaşlar uyarıldı. Bu süreçte olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Bilhassa Marmara bölgesinde kuvvetli yağışların beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ani bir düşüş göstermesiyle birlikte don olaylarına karşı da tedbirli olunması önemle vurgulandı.

Öte yandan, bölgedeki valiliklerden de vatandaşlara yönelik uyarılar yapıldı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması için meteorolojik uyarıların yayınlandığını duyurdu.

Bu gece yarısından itibaren başlayacak yağışların Cuma günü Üsküp-Sofya-Bükreş hattında kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava, önce Kırklareli-Edirne üzerinden Marmara'ya doğru ilerleyecek. Cumartesi günü ise Marmara'nın batısında uzun süreli yağmurların etkili olması bekleniyor.

Cuma akşamı itibariyle İstanbul'da da yağışlı havanın etkisi artacak. Cumartesi günü ise şiddetli poyraz rüzgarı ve düşen sıcaklıklarla birlikte İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenebilir. Ancak, genel olarak İstanbul'da yağışların büyük bir kısmının yağmur olması bekleniyor.

Pazar günü öğlen saatlerine doğru yağışlı hava Marmara bölgesinden çekilecek. Ancak, bu süreçte iç kesimlerde, özellikle Eskişehir-Bolu-Kastamonu ve çevresinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışları yaşanabilir.

Bu kışın en güçlü sistemlerinden biri olarak değerlendirilen soğuk hava dalgası, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları 7 ila 12°C birden düşürecek. Bu nedenle, bölgedeki vatandaşlar bu soğuk havaya karşı önlemlerini almalı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgeleri için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği vurgulandı. Sel ve su baskınlarına karşı uyardı.Öte yandan İstanbul'da downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü.Geçtiğimiz yıl kar yağışına hasret kalan İstanbullu ise, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu şimdiden merak etmeye başladı.Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu'da kar var. Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas'ta kar var. İstanbul'da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat aylarında olacak"Öte yandan pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek.İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak. Elbette, bu tahminler, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Hava durumu, tahmin edilmesi zor bir olgudur ve her zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak bakıldığında, Türkiye'de 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor.Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.