Kabızlığa iyi gelecek 10 yiyecek

Bağırsak hareketi olmadan birkaç gün geçirdikten sonra hissettiğiniz o rahatsız edici duyguyu biliyor musunuz? Sonunda tuvalete oturduğunuzda hiçbir şey olmuyor mu? Yardım etmek için buradayız.

Sürekli düzensiz bağırsak hareketleri, kabızlık da dahil olmak üzere birçok şeyin göstergesi olabilir. Ve eğer düzenli olarak kabızlık çeken birçok insandan biriyseniz, bunun ciddi şekilde rahatsız edici olabileceğini bilirsiniz.

İyi haber şu ki, kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek pek çok yiyecek var. Bu yazıda size bunlardan 10 tanesini tanıtacağız. Bir dahaki sefere kendinizi tıkanmış hissettiğinizde, sert müshillere başvurmak yerine bu yiyeceklerden birine uzanın.

En baştan başlayalım. Kabızlık nedir ki? Basitçe açıklamak gerekirse, olması gerektiği kadar sık bağırsak hareketi yapmamanız veya dışkılama konusunda sorun yaşamanızdır. Kabızlık, diyetinizde yeterince lif almamak, dehidrasyon, hamilelik, ilaçlar ve daha fazlası gibi çeşitli şeylerden kaynaklanabilir.

Hakkında konuşması (veya düşünmesi) pek eğlenceli bir konu olmasa da kabızlığın ne olduğunu ve bununla nasıl başa çıkılacağını anlamak önemlidir. İşte bu kılavuz burada devreye giriyor. İlerleyen bölümde, kabızlığı gidermeye yardımcı olabilecek farklı yiyecek türlerinden bahsedeceğiz ve evet, bunlardan çok sayıda var. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Kabızlığın bir dizi nedeni vardır, ancak en yaygın olanı diyette lif eksikliğidir. Yeterli lif tüketmediğinizde, dışkınız sertleşebilir ve geçmesi zorlaşabilir. Kabızlığın diğer nedenleri arasında rutin değişiklikler, dehidrasyon, egzersiz eksikliği ve ilaçlar yer alabilir.

Yediklerinizin bağırsak hareketleriniz üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini bilmek sizi şaşırtabilir. Doğru gıdaları diyetinize dahil ederek kabızlığı gidermeye ve işlerin yeniden hareketlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

1. Kuru erik: Kuru erik doğal bir müshildir ve işleri yeniden hareketlendirmek için harika bir yoldur.

2. Armut: Armutlar lif bakımından yüksektir ve dışkıyı yumuşatmaya ve düzenliliği teşvik etmeye yardımcı olabilir.

3. Kivi: Kivi, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilecek iyi bir lif ve C vitamini kaynağıdır.

4. Muz: Muz iyi bir lif, potasyum ve magnezyum kaynağıdır ve bunların hepsi kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

5. Yulaf:, gün boyunca sindirimi düzenlemeye yardımcı olabilecek yüksek lifli bir kahvaltı malzemesidir.

6. Yoğurt: Yoğurt, sağlıklı bağırsak florasını ve düzenini teşvik etmeye yardımcı olan probiyotik bir besindir.

7. Keten tohumu: Keten tohumu lif ve omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir, bu da onları kabızlığın giderilmesi için mükemmel bir seçim haline getirir.

8. Su içmek: Her gün bol su içmek iyi bir sindirim ve düzen için gereklidir.

9. Kirazlar: Kiraz, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilecek doğal bir melatonin kaynağıdır.

10. Kahve: Sabahları işlerin yeniden hareketlenmesine yardımcı olabilecek doğal bir uyarıcıdır

Kabızlığı gidermek istiyorsanız, bu 10 gıdayı diyetinize dahil etmeye çalışmalısınız. İşte bunu nasıl yapacağınıza dair bazı ipuçları:

- Güne çözünür lif oranı yüksek olan bir kase yulaf ezmesi ile başlayın. Ekstra lif için birkaç kuru incir veya kayısı ekleyin.

- Protein takviyesi ve ekstra lif için çorbalara, salatalara ve güveçlere fasulye veya mercimek ekleyin.

- Lifin yanı sıra vitamin ve minerallerle dolu oldukları için ıspanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikleri diyetinize dahil ettiğinizden emin olun.

- Gün boyunca atıştırmalık olarak biraz elma tüketin - sadece lezzetli değil aynı zamanda hem çözünür hem de çözünmez lif için iyi bir kaynaktır.

- Kuru erik yemek bağırsakların uyarılmasına ve işlerin hareketlenmesine yardımcı olabilir! Sade olarak yiyebilir veya yoğurda, mısır gevreğine veya smoothie'ye ekleyebilirsiniz.

Bu gıdaları diyetinize eklemek söz konusu olduğunda, ölçülü olmak çok önemlidir. Aşırıya kaçmak istemezsiniz, ancak doğru miktarda yemek büyük fark yaratabilir.

Ortalama olarak, her gün bu listedeki gıdalardan iki ila üç porsiyon yemeyi hedefleyin. Bir porsiyon genellikle yarım fincan pişmiş sebze veya meyve ile çeyrek fincan tahıl, fındık ve tohumdan oluşur. Bununla birlikte, canınız isterse daha fazla yemenizde hiçbir sakınca yoktur!

Ayrıca gün boyunca bol miktarda su içtiğinizden emin olun; bu sayede bu besinler sihirlerini gösterebilirler. Ve son olarak, günlük egzersiz dozunuzu da unutmayın; sindirimi teşvik etmeye ve genel sağlık ve esenlik için toksinleri atmaya yardımcı olur.