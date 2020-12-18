Juan Pablo Pino 2 yıl sonra futbola döndü

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Juan Pablo Pino, 2 yıllık aranın ardından futbola döndü.
33 yaşındaki kanat oyuncusu, Kolombiya Ligi takımlarından Real Cartagena ile sözleşme imzaladı.
33 yaşındaki Kolombiyalı, bir süredir doğduğu şehrin takımıyla görüşüyordu. Pino, Türkiye'de Süper Lig'de 19 maça çıkmıştı.
33 yaşındaki kanat oyuncusu, Kolombiya Ligi takımlarından Real Cartagena ile sözleşme imzaladı.
33 yaşındaki Kolombiyalı, bir süredir doğduğu şehrin takımıyla görüşüyordu. Pino, Türkiye'de Süper Lig'de 19 maça çıkmıştı.