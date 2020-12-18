Juan Pablo Pino 2 yıl sonra futbola döndü

Bir dönem Türkiye'de de oynayan Juan Pablo Pino, futbola Kolombiya takımı Real Cartagena'yla döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juan Pablo Pino 2 yıl sonra futbola döndü
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18 Aralık 2020 17:21
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Juan Pablo Pino, 2 yıllık aranın ardından futbola döndü.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Kolombiya Ligi takımlarından Real Cartagena ile sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki Kolombiyalı, bir süredir doğduğu şehrin takımıyla görüşüyordu. Pino, Türkiye'de Süper Lig'de 19 maça çıkmıştı.





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