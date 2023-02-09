İzmir'de deprem olacak mı? 9 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İzmir'de deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinde ortaya iddialar sonrası bu sorunun cevabı kamuoyunda merak ediliyor. Bu ve benzeri iddialarla iligli AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı geldi. İşte AFAD'ın açıklaması...AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İzmir'de da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor.