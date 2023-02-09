Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 12:27

İzmir'de deprem olacak mı? 9 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı

İzmir'de deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ortaya atılan "İzmir'de deprem olacak!" iddiası sosyal medyada spekülatif şekilde paylaşılıyor. Bu ve benzeri iddialar üzerine AFAD'dan kamuoyuna önemli bir uyarı geldi. İşte AFAD'ın uyarısı...

İzmir'de deprem olacak mı? 9 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı
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İzmir'de deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinde ortaya iddialar sonrası bu sorunun cevabı kamuoyunda merak ediliyor. Bu ve benzeri iddialarla iligli AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı geldi. İşte AFAD'ın açıklaması...
AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI

AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLACAK?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.

Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İzmir'de da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor.


 

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