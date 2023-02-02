İZLE Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı, Adana Demirspor Fenerbahçe link

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, fizik olarak hazır geldi ve lisansı da çıkartıldı. Hollandalı sol bek, takımla birlikte Adana'ya da gitti. Jesus'un tercih etmesi halinde bugün sahaya 11'de çıkabilecek. Portekizli hoca, Lincoln ile 21 yaşındaki yeni transfer arasında seçim yapacak. Sakatlıkları geçen Osayi ile King de görev bekleyen diğer isimler.
Fenerbahçe'den Efe Sarıkaya'ya yakın takip
Fenerbahçe bir yandan bu sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için yoğun çaba gösterirken diğer taraftan da genç yıldız adaylarını takıma kazandırıyor. Barcelona'dan Emre Demir'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Efe Sarıkaya. Bu sezon Altay formasıyla 19 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu, sol stoper olduğu için değerine değer katıyor. Türkiye'den sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş ve Eyüpspor da peşinde. M. City ve A Madrid de oyuncuyu scout ekibine izletiyor. Altay 1.2 milyon euro talep ediyor.
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
Adana Demirspor Fenerbahçe son form durumları
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor. Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe değil Kasımpaşa!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü. İspanyol ekibinin sportif direktörü Fran Sanchez, yaptığı açıklamada, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak" dedi. Radyo Marca ise 26 yaşındaki futbolcunun gideceği takımın Fenerbahçe olduğunu öne sürdü. Öte yandan Fenerbahçe'den de Malsa iddialarına cevap geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Malsa'nın transferi yönünde bir girişimlerinin olmadığını belirtti. Malsa ile Türkiye'den bir takımın ilgilendiği, bu takımın ise Kasımpaşa olduğu ortaya çıktı.
Konyaspor'da hedef Garry Rodrigues
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferdeki yeni hedefini belirledi. Yunan basınında yer alan habere göre, yeşi-beyazlı ekip, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Konyaspor'un, Rodrigues transferi için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray'da, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.
Emre Demir için yorum: "Seneye çok iş yapar"
Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transferi Emre Demir'e Kayserispor'da 15 yaşındayken kaptanlık veren teknik direktör Bülent Uygun, genç yıldız adayını Fanatik'e yorumladı. Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde genç oyuncuya şans veren, 15 yaşında sahaya süren deneyimli hoca, "Fenerbahçe çok kaliteli bir genç transfer yaptı, tekniği oyun görüşü ve klas paslarıyla kendi jenerasyonun en iyisi" dediği Emre Demir hakkında şu yorumları yaptı: "Fenerbahçe maçlarını izlemeye gitmiyor musun diyorlar. 'Arda oynuyor da biz mi gitmiyoruz!' diyorum. Arda gibi yetenek oynasa gözümün pası silinmesi için koşarak izlemeye giderim. Emre Demir ise biraz daha 2. Bölge oyuncusu. 8 numarada kalitesi ve yeteneği ile 3. bölgeye geçişleri en iyi yapacak adamların başında gelecektir. Seneye çok kaliteli işler yapacaktır. 'Seneye' diyorum. Jesus o şansı bu sene vermeyecek çünkü." "Kayserispor'da 15 yaşında oynattık. Ligin en genç gol atan, asistler yapan sporcusuydu. Biz ayrıldıktan sonra 1.5 yıl oynatılmadı ve Barcelona'ya transfer oldu ama maç eksiklikleri genç yeteneklerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldi. Biz de oynatmayarak gelişmesine izin vermedik. Barcelona'da şans yakalama fırsatını bulamadı. Arda, Alex değil ama bir Oğuz Çetin veya Okocha gibi. Emre Demir ise eksiklerini giderirse Kuyt ya da Appiah tarzında performans gösterecektir düşüncesindeyim."
Fenerbahçe'de zorlu seri başlıyor!
Zirve takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler 5 hafta Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alan takımlara karşı galibiyet arayacak. Bugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından arka arkaya Kayseri ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile evinde tamamlayacak.