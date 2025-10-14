-
-
-
İtalya - İsrail maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İtalya - İsrail maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 14:07 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ekim 2025 14:07
İtalya - İsrail maçını ücretsiz Exxen Spor izle | İtalya - İsrail maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan İtalya - İsrail maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya - İsrail maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İtalya ve İsrail karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. İtalya - İsrail maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İTALYA - İSRAIL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İtalya - İsrail maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İTALYA - İSRAIL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İTALYA - İSRAIL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İtalya, İsrail ile karşı karşıya gelecek. İtalya - İsrail maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İTALYA - İSRAIL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya - İsrail maçı 14 Ekim Salı günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
