İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu.

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İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
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01 Ağustos 2024 00:16
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 00:31
Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri Galatasaray'ın play-off rakibi olacak.

Sarı kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.

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