İstanbul baraj doluluk oranları (İSKİ - 30 Kasım 2023)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.63'e çıkmıştı.Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi.Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı.Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu.Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.İstanbul'da dün gerçekleşen yağışlarda, Esenyurt 124 kilogram, Sarıyer 121 kilogram, İstinye 116 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104 kilogram, Çekmeköy 101 kilogram, Şile ise 100 kilogram ile en çok yağış alan ilçeler oldu.İSTANBUL'DA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARIElmalı: Yüzde 74Ömerli: Yüzde 55Darlık: Yüzde 45Alibey: Yüzde 39Istrancalar: Yüzde 33Büyükçekmece: Yüzde 16Terkos: Yüzde 16Kazandere: Yüzde 14Sazlıdere: Yüzde 13Pabuçdere: Yüzde 9