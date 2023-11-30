Haber Tarihi: 30 Kasım 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 13:38

İstanbul baraj doluluk oranları (İSKİ - 30 Kasım 2023)

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını son dakika açıkladı. Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 20 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 30 Kasım itibariyle son durum...

İstanbul baraj doluluk oranları (İSKİ - 30 Kasım 2023)
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.63'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 31.03 OLDU

Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi.

20 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 14.85'E ULAŞTI

Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı.

1 GÜNDE REKOR ARTIŞ OLDU


Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

ŞİŞLİ'YE 104 KİLOGRAM SAĞANAK DÜŞTÜ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İstanbul'da dün gerçekleşen yağışlarda, Esenyurt 124 kilogram, Sarıyer 121 kilogram, İstinye 116 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104 kilogram, Çekmeköy 101 kilogram, Şile ise 100 kilogram ile en çok yağış alan ilçeler oldu.

İSTANBUL'DA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Elmalı: Yüzde 74

Ömerli: Yüzde 55

Darlık: Yüzde 45

Alibey: Yüzde 39

Istrancalar: Yüzde 33

Büyükçekmece: Yüzde 16

Terkos: Yüzde 16

Kazandere: Yüzde 14

Sazlıdere: Yüzde 13

Pabuçdere: Yüzde 9

 
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