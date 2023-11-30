İstanbul baraj doluluk oranları (İSKİ - 30 Kasım 2023)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.63'e çıkmıştı. DOLULUK ORANI YÜZDE 31.03 OLDU
Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi. 20 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 14.85'E ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı. 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ OLDU
Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu. İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor. ŞİŞLİ'YE 104 KİLOGRAM SAĞANAK DÜŞTÜ
İstanbul'da dün gerçekleşen yağışlarda, Esenyurt 124 kilogram, Sarıyer 121 kilogram, İstinye 116 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104 kilogram, Çekmeköy 101 kilogram, Şile ise 100 kilogram ile en çok yağış alan ilçeler oldu.
İSTANBUL'DA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI
Elmalı: Yüzde 74
Ömerli: Yüzde 55
Darlık: Yüzde 45
Alibey: Yüzde 39
Istrancalar: Yüzde 33
Büyükçekmece: Yüzde 16
Terkos: Yüzde 16
Kazandere: Yüzde 14
Sazlıdere: Yüzde 13
Pabuçdere: Yüzde 9
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