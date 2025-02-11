Haber Tarihi: 11 Şubat 2025 11:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 11:31

İstanbul Avcılar Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'da hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle birçok kişi "İstanbul Avcılar'da okullar tatil mi?", "İstanbul Avcılar'da okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor.

İstanbul Avcılar Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025
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İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Avcılar'da okullar tatil mi? sorusu gündemde. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi.

İstanbul Avcılar'da Okullar Tatil Edildi mi?

İstanbul Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Avcılar'da okulları tatil ettiğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler Avcılar'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtını ararken, yetkililer hava durumu nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt'ta Okullar Tatil!

Aynı karar Arnavutköy ve Esenyurt ilçeleri için de geçerli oldu. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Avcılar'da eğitime ara verildi.

Avcılar'da Okullar Kaç Gün Tatil?

Yetkililer, hava durumunu yakından takip ettiklerini ve Avcılar'da okulların tatil süresiyle ilgili güncel açıklamaların yapılacağını belirtti. Avcılar'da okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı için yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Son gelişmeleri takip etmek için İstanbul Kaymakamlığı ve Valilik açıklamalarını kontrol edebilirsiniz. Avcılar'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtını anlık olarak öğrenmek için bizi takip edin!








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