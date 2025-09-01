Inter'e sahasında Udinese çelmesi!

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Udinese'yi konuk etti.
San Siro'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Udinese, 2-1 kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri dakika, 29'da penaltıdan Keinan Davis ile dakika 40'da Arthur Atta kaydetti.
Inter'in ilk golünü ise dakika 17'de Denzel Dumfries attı.
Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 68. dakikada oyundan alındı.
Bu sonucun ardından Inter, 3 puanda kaldı. Udinese, 4 puana yükseldi.
Inter, milli ara sonrası Juventus deplasmanına gidecek. Udinese ise Pisa'ya konuk olacak.
