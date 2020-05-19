İnşirah suresi okunuşu (Türkçe Arapça okunuş)











İnşirah Suresi okunuşu. Kelime anlamı oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açıImak manaIarına geIir. Mekke'de inmiş olup 8 ayetten oluşan, Kuran-ı Kerim'in 94.Suresi olan İnşirah suresi'nin amacı sıkıntı ve kederin giderilmesi, feraha kavuşmak ve rahatlamaktır. Hz. Peygamberin çok bunalımda olduğu bir dönemde indirildiğinden dolayı İnşirah (ferahlama) ismini almıştır. İnsanlık için bir ümit kaynağı olan bu sure, Peygamber Efendimiz'in İslam dinine getirdiği kolaylıklardan bahsetmektedir ve bir çok faziletleri bulunmaktadır. işte İnşirah suresi ve Türkçe anlamı...Bismillahirrahmânirrahîm.1- Elem neşrah leke sadrek2- Ve vada'na 'anke vizreke3- Elleziy enkada zahreke4- Ve refa'na leke zikreke5- Feinne me'al'usri yüsren6- İnne me'al'usri yüsren7- Feiza ferağte fensab8- Ve ila rabbike ferğabRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Senin için bağrını açmadık mı?2- İndirmedik mi senden o yükünü?3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?4- Senin şanını yüceltmedik mi?5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!