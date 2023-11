İngilizce Sözler 2024: Cool, Kısa, Uzun İngilizce Mesajlar

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İngilizce, dünyanın en yaygın kullanılan dillerinden biridir ve güzel sözlerin etkisini anlatmak için harika bir dildir. Bu makalemizde, romantik, motivasyonel ve etkileyici İngilizce sözlerden derlenmiş 200'den fazla örnek sunacağız. Bu sözleri sevdiklerinizle paylaşabilir, sosyal medyada kullanabilir veya hediye kartlarında yer verebilirsiniz.Bir konuşma sırasında, sosyal medya hesabınızda, WhatsApp durumunda ya da Instagram biyografi için yazılabilecek en güzel, anlamlı, cool (havalı), özlü, kısa ve resimli İngilizce sözler ile cümleleri sizler için derledik. Ufak bir hatırlatma yapılması gerekirse, İngilizce biyografi sözleri ülkemizde oldukça tercih edilmektedir. İşte, en güzel, etkileyici, kısa, uzun, özlü ve resimli İngilizce sözler ile resimli, aşk temalı İngilizce yabancı cümleler, kelimelerden bazıları..."A smooth sea never made a skilled sailor.""Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.""Do it today, or regret it tomorrow.""Bugün yap ya da yarın pişman ol.""If you fell down yesterday, stand up today.""Dün düştüysen bugün ayağa kalk.""A friend walks in when everyone else walks out.""Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır."Aşkın dili sınırları aşar ve İngilizce, romantik duyguları ifade etmek için mükemmel bir araçtır. İşte romantik İngilizce sözlerden bazıları:"You are the sunshine of my life." (Sen benim hayatımın güneşisin.)"I love you more than words can express." (Seni sözcükler ifade edemeyecek kadar çok seviyorum.)"You complete me." (Sen beni tamamlayan kişisin.)"My heart belongs to you." (Kalbim sana ait.)"I'm lost in your eyes." (Gözlerinde kayboluyorum.)"You are the love of my life." (Sen benim hayatımın aşkısın.)"Your smile brightens up my day." (Gülüşün günümü aydınlatır.)"I cherish every moment with you." (Seninle geçirdiğim her anı değerli buluyorum.)"I fall in love with you more and more every day." (Her geçen gün sana daha çok aşık oluyorum.)"Being with you feels like home." (Seninle olmak, eve gelmiş gibi hissettiriyor.)Motivasyonel İngilizce Sözler: Cesaret Verici ve Güçlendirici İfadeler"Believe you can and you're halfway there." (Yapabileceğine inan, yarı yolda kalmış olursun.)"The only way to achieve the impossible is to believe it is possible." (İmkansızı başarmak için tek yol, onun mümkün olduğuna inanmaktır.)"Don't watch the clock; do what it does. Keep going." (Saatle ilgilenme; yapması gerektiğini yap. Devam et.)"Your limitation—it's only your imagination." (Sınırlaman sadece hayal gücün.)"The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it." (Bir şey için ne kadar çok çalışırsan, onu başardığında o kadar büyük hissedersin.)"Push yourself, because no one else is going to do it for you." (Kendini zorla, çünkü başkası bunu senin için yapmayacak.)"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." (Başarı nihai değil, başarısızlık ölümcül değil: Önemli olan devam etmeye cesaret etmektir.)"The only place where success comes before work is in the dictionary." (Başarıdan önce tek yer sözlükte gelir.)"Every day is a chance to get better." (Her gün daha iyi olma şansıdır.)"Your future is created by what you do today, not tomorrow." (Geleceğin yarın değil, bugün yaptıklarınla şekillenir.)İngilizce, derin anlamları ifade etmek için de kullanılabilir. İşte etkileyici İngilizce sözlerden bazıları:"The best way to predict the future is to create it." (Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.)"The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can't achieve it." (Seni hedefine ulaşmanın önünde duran tek şey, ona neden ulaşamayacağını kendine anlatma hikayen.)"Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." (Hayatımızın %10'u bize ne olduğudur ve %90'ı ona nasıl tepki verdiğimizdir.)"It's not the years in your life that count, it's the life in your years." (Önemli olan yaşamınızdaki yıllar değil, yıllarınızdaki yaşamdır.)"The best revenge is massive success." (En iyi intikam büyük bir başarıdır.)"Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning." (Kazanma heyecanından daha büyük bir kaybetme korkusu yaşatma.)"The only person you are destined to become is the person you decide to be." (Olmaya kaderli olduğun tek kişi, olmaya karar verdiğin kişidir.)"If you want to achieve greatness, stop asking for permission." (Büyüklüğü elde etmek istiyorsan, izin istemeyi bırak.)"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." (Yaşamın en büyük ihtişamı, hiç düşmemekte değil, her düştüğümüzde yeniden ayağa kalkmaktadır.)"Be yourself; everyone else is already taken." (Kendin ol; herkes başkası zaten.)