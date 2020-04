İftar duası nasıl yapılır? İftarda oruç nasıl açılır? İftarda okunacak dualar, oruç açma duası

İftar duası nasıl yapılır? gibi Ramazan müslüman aleminin en faziletli ayıdır. Eğer iftar olduğunda okunacak duaları bilirsek bu bizim işimize yarayabilir ki oruç açarlen doğru bilgileri içimizden veya dışımızdan söyleyebilelim. Bunun sebebi Peygamber efendimizin sünnetine dayanır. İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartları. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve aklı yerinde olması gerekir.Peygamberimiz her halinde, hareketinde ve her anında dua eder, bizim de dua etmemizi buyururdu. Çünkü dua, onu Rabbine yakınlaştıran bir araçtı. Ramazan ayı girince Peygamberimiz dualarını daha da arttırırdı. "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez" müjdesini verirdi.Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni affet, beni bağışla" diye dualarda bulunurdu. Özellikle mübarek Ramazan ayı gecelerinde Allah-u Teala' ın rahmeti boldur coşar ve taşar, Ramazan bir dua denizi olur Ramazan ayının girmesi ile birlikte Yüce Allah kullarını dua etmeye davet eder, yapılacak bütün duaları kabul edeceğini buyururdu. Peygamber Efendimizin dile getirdiği gibi: "Ramazan- Şerif'in ilk gecesinde Cennet kapıları ardına kadar açılır ve her gece sabaha kadar bir çağırıcı seslenir:"Günahlarının affedilmesi için bağışlanmak isteyen yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. "Dua eden yok mu? Cevap verilsin. "Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen yerine getirilsin."Oruç tutan her ümmeti, duası Allah katında asla reddedilmeyecek üç kişi arasında olduğunu bildiren ve sayan Sevgili Peygamber Efendimiz ümmetine şu uyarılarda bulunurdu: "Üç kişinin duası asla geri çevrilmez: Adalet üzere hüküm veren hakimin, İftar edinceye kadar oruç tutanın ümmetin ve zulme, haksızlığa uğrayan mazlumun" şeklinde buyurmuştur.Bilindiği üzere Ramazan ayı duaların makbul ve kabul olacağı, karşılık verileceği özel, müstesna ve kıymetli bir aydır. Oruçlu ağzın duası her zaman makbuldür. Hadis-i şerif bu müjdeyi dile getirir:"Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Duasının karşılığı mükafat olarak ya dünyada verilir ya da ahirette ebedi bir surette ihsan edilir." (Kenzü'l-Ummal, 3:328)Oruçlu olduğu zamanlarda iftar vaktinin gelmesi ile Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum." "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşa sevap kesinleşti."Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve müminler duaya teşvik edilirler:"Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''