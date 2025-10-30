İBB burs sonuçları 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı?

2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversiteli öğrencilere sağlanan İBB burslarının bu yıl ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin aile gelir durumu, başarı düzeyi, sosyal ihtiyaçları ve İstanbul'da ikamet edip etmedikleri gibi kriterler dikkate alınıyor. Peki, 2025-2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı. Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.