Hüseyin Filiz kimdir? Çankırı Belediye Başkan adayı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Çankırı'nın da bulunduğu İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere 11 büyükşehir 16 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz oldu. Peki, Hüseyin Filiz kimdir, kaç yaşında, nereli?



Hüseyin Filiz kimdir?



Hüseyin Filiz, 2 Şubat 1958'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Kiraz'dır.



Sanayici; Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.



Ticari hayatına Çankırı'da başladı ve devam etti. Tarım Makineleri Fabrikası kurdu. 1995'te Çelik Kapı Fabrikasını kurdu, yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda showroom açtı. Traktör ve değişik markaların otomotiv bayiliklerini aldı. Ankara'da akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Konut inşaatı müteahhitliği ile inşaat sektörüne girdi. Filiz Tarım Makineleri A.Ş., Filiz Otomotiv Ticaret Limited Şirketi, Filiz Çelik Mamulleri Ticaret Limited Şirketi ve Filiz Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çankırı Çerkeş ilçesinde et, hayvancılık, süt ürünleri tesisi bulunmaktadır.



Orta düzey İngilizce bilen Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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