Huntelaar emeklilik kararını Schalke için bozabilir

Twente karşısında oyuna 89'da girip iki gol atarak takımına galbiyeti getiren deneyimli Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar maç sonunda transfer açıklaması yaptı.



Geçtiğimiz aylarda sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Huntelaar, eski kulübü Schalke'nin kendisini transfer etmek istediği haberlerini doğduladı. Huntelaar açıklamasında, "Schalke zor durumda ve beni yine istediklerini söylediler. Orada Ajax'tan daha uzun süre oynadım. Schalke'nin bana Ajax'tan daha çok ihtiyacı var. Neler olacağını göreceğiz" diyerek görüşmeler yapıldığını resmen açıkladı.



37 yaşındaki golcü, Ajax'ta 6,5 yıl, Schalke'de ise 7 yıl forma giymiş ve Alman ekibinde çıktığı 257 maçta 158 gol atıp 43 de asist yapmıştı.



2017 yazında Schalke'den Ajax'a dönen Huntelaar, Ajax formasını ligde 11 kez giydi ve 7 gol 1 asistlik katkı vererek formda olduğunu gösterdi.



