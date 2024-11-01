Hummels'ten Real Madrid'e tepki!

Roma forması giyen Mats Hummels, Ballon d'Or ödülünü Rodri'nin kazanması ve Real Madrid'in ödül törenine katılmamasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hummels'ten Real Madrid'e tepki!
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01 Kasım 2024 14:48
Roma forması giyen Mats Hummels, 28 Ekim Pazartesi günü sahibini bulan Ballon d'Or ödülü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ödülü Manchester City'den Rodri'nin kazanmasını değerlendiren Hummels, "Rodri; Fa Cup, Premier Lig ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, son 80 maçından yalnızca birini kaybetti ve önemli goller attı. Real Madrid'den birinin de ödülü hak edebileceğine şüphe yok ama başka harika oyuncular da var. Onlara hak ettikleri değeri vermemek çok kötü." dedi.

Real Madrid'in ödül törenine katılmamasıyla ilgili konuşan alman savunma oyuncusu, "Orada bulunan diğer insanlara karşı saygısızlık! Kötü olan da bu." sözlerini sarf etti.

Ödülü Vinicius Junior'un kazanmasını bekleyen Real Madrid, ödülün verilmesine kısa süre kala Rodri'nin kazanacağı yönünde çıkan haberlerin ardından törene katılmamıştı.

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