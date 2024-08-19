Hotels.com 34 dilde 85 web sitesi vardır ve yaklaşık 19.000 konumda 325.000'den fazla otel listeler. Envanterinde oteller ve pansiyonlar ile bazı daireler ve diğer ticari konaklama türleri yer alır. Hotels.com, 1991 yılında Hotel Reservations Network (HRN) olarak kuruldu. 2001 yılında Expedia, Inc.'in bir parçası oldu ve 2002 yılında adını Hotels.com olarak değiştirdi. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas, Teksas'ta bulunan sınırlı ortaklık yan kuruluşu Hotels.com LP tarafından işletilmektedir.



Hotels.com güvenilir mi?





Hotels.com, 1991 yılında David Litman ve Robert Diener tarafından Otel Rezervasyon Ağı (HRN) olarak kurulmuş olup , Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretsiz bir telefon numarası üzerinden otel rezervasyonu hizmeti sunmuştur. Şirket, 2001 yılında çevrimiçi seyahat rezervasyon şirketi Expedia'da da kontrol hissesi satın alan USA Networks Inc (USAI) tarafından satın alınmıştır.



Alan adını yaklaşık 11 milyon ABD dolarına satın aldıktan sonra HRN, 2002'de adını Hotels.com olarak değiştirdi ve 1-800-2-Hotels adlı çevrimdışı markayı piyasaya sürdü ve ayrıca çevrimiçi otel rezervasyonlarına izin verdi. Bunu, sonraki iki yıl içinde 29 sitenin eklenmesiyle hızlı bir uluslararası genişleme dönemi izledi. 2003'te USAI, InterActiveCorp (IAC) olarak yeniden adlandırıldı. 2005'te IAC, seyahat işini Expedia Inc. adı altında ayırdı. Hotels.com daha sonra Expedia Inc.'in bir işletme şirketi oldu.



Site 2011 yılında bir iPad uygulaması başlattı ve iPhone ve Android'deki mobil telefon ürününü güncelledi.



1 Aralık 2016'da Hotels.com, Venere.com'u (Expedia'ya ait bir başka şirket) devraldı.



Genel olarak Hotels.com dünyada faaliyet gösteren güvenilir bir şirkettir.