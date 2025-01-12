Hollywood yazısı yandı mı?

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak büyüdü. Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir süren yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.



Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, sosyal medyada Hollywood simgesinin de yandığını gösteren bir video dolaşıma girdi.



X'te (Twitter) Hollywood simgesinin alevler içinde kaldığı anları gösteren video kısa sürede gündem oldu.



İddia, kısa sürede farklı görseller kullanılarak tekrar tekrar gündeme taşındı.



Açık kaynaklarda yapılan araştırmada Hollywood'un simgesi olan tabelanın yanmadığı belirlendi.



İddia açık kaynaklarda incelendiğinde, çeşitli haber sayfalarının Hollywood simgesinin küle döndüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği görüldü.



Araştırmalar derinleştirildiğinde, Hollywood Sign Trust Başkanı Jeff Zarrinnam'ın CTW News'e yaptığı açıklamada, tabelanın yangınlardan etkilenmediğini açıkladığı tespit edildi.



Ayrıca, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem olan görüntüler incelendi. Yapılan araştırmada paylaşılan fotoğraf ve videonun yapay zeka araçları ile oluşturulduğu anlaşıldı.

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