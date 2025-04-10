Hemşireler Günü ne zaman? 2025 Hemşireler Günü tarihi

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde kutlanan özel gündür. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır. Bu tarih, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'ın doğum günüyle aynı zamana denk gelir. Hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki önemli rollerini kutlamak ve onların katkılarını takdir etmek amacıyla dünya genelinde etkinlikler düzenlenir.

Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820'de İngiltere'de doğmuş olan, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen ve sağlık alanında devrim yaratan bir figürdür. Hemşirelik mesleğine katkıları, sağlık hizmetlerinin daha bilimsel ve sistematik bir hale gelmesinde büyük rol oynamıştır.

Florence Nightingale'in hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, Kırım Savaşı sırasında, 1854 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yaptığı dönemde yaşanır. Burada, kötü hijyen koşulları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle askerler arasında ölüm oranları çok yüksekti. Nightingale, hastaneleri daha hijyenik hale getirmek için çeşitli önlemler aldı ve hastaların tedavi süreçlerini iyileştirmek adına veriler topladı. Kırım Savaşı'ndaki etkisiyle tanındı ve savaşın ardından İngiltere'ye döndü.

Florence Nightingale'in etkisi, hemşirelik ve sağlık alanında hala hissedilmektedir. Onun bu alandaki katkıları, sağlık sistemlerinin modernleşmesine ve daha profesyonel bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamıştır. Hemşirelik mesleğini saygın ve bilimsel bir alana dönüştürmüş, dünya çapında hemşirelerin çalışma koşullarını iyileştirmiştir.