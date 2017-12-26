Hayta İsmail Ahmet Arıman'dan, Kader Kaynak ile evliliği için olay açıklamalar

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, eşi Kader Kaynak için kullandığı sözler tepki çekti. Peki Ahmet Arıman, 39 yaş küçük eşi hakkında neler söyledi? İşte detaylar...

26 Aralık 2017 05:38
Hayta İsmail Ahmet Arıman'dan, Kader Kaynak ile evliliği için olay açıklamalar
Hayta İsmail, eşi Kader Kaynak hakkında yaptığı açıklamalar burada! 62 yaşındaki Ahmet Arıman, Kader Kaynak hakkında neler söyledi? Peki neden tepki gösterildi? Evliliği hakkında açıklamalar yapan Ahmet Arıman, cinsel hayatında da kendine güvendiğini söyledi.

HAYTA İSMAİL AHMET ARIMAN'DAN OLAY AÇIKLAMALAR
Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30'larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı. Kader diyor ki başka bir adamla 30 sene yaşayacağıma, seninle 10 sene yaşarım! Bunları konuştuk, bir gün yanında olmayacağımı söyledim. Kendimi yaşlı görmüyorum. Ama olabilir. Demokrasilerdeki gibi, yatak odasında da çareler tükenmez. İlaç kullanırım. Nereye kadar giderse. Bendeki potansiyeli gördü ki "Evet" dedi. Nefesine güvenmeyen, borazancı başı olmaz. Ben de kendime cinsel açıdan güveniyorum.



AHMET ARIMAN KİMDİR?

Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı.

Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü.
O dönemde Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan gibi filmlerin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Filmografi

Hababam Sınıfı - 1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975
Bizim Aile - 1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976
Hababam Sınıfı Tatilde - 1977
Gülen Gözler - 1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978
Neşeli Günler - 1978
Sultan - 1978
Hababam Sınıfı Merhaba - 2003

AHMER ARIMAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tepki çeken bu açıklama Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan Arıman, tepki çeken sözleri için "Vallahi de billahi de hatırlamıyorum" dedi.

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