Hat-San Gemi halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? | Hat-San Gemi hangi bankalarda var, kaç lot verir, helal mi?

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.(HATSN) SPK'dan onay alarak halka arz olacak olan şirketler arasına girdi. HATSN halka arz talep toplama tarihleri henüz netlik kazanmış olmasada halk arz tarihinin 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde olması bekleniyor.Hat-San Gemi halka arz tarihinin 13-14-15 Eylül 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.Hat-San Gemi halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. İzahname yayımlandığında içerik güncellenecektir.Hat-San Gemi hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak.Hat-San Gemi hissesinin sembolü "HATSN" olacak.Hat-San Gemi halka arzının büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı.Hat-San Gemi'nin halka arz açıklık oranı 20%'dir. Toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacaktır.Hat-San Gemi şirketinin 1 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 99,76%'sı Pekar Grup İnşaat'a ve 0,24%'ü diğer ortaklara aittir.HAT-SAN Tersanesi bir "PEKAR GRUP" kuruluşudur. Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. Altınova/Yalova'da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamıştır.Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak ve Esas Sözleşmede yazılı olan diğer işleri yapmaktır.Şirketin ana faaliyet alan yen gemi inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir.Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızaklar ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amacı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir.Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır.2022 Hasılat: 1,1 milyar TL2022 Brüt Kâr: 534,3 Milyon TL2021 Hasılat: 458 Milyon TL2021 Brüt Kâr: 79,9 Milyon TL2020 Hasılat: 384,1 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 47,1 Milyon TL2020 yılında 384,2 milyon TL olan hasılat, 2021 yılında 2020 yılına göre 19,2% artışla 458,1 milyon TL'ye, 2022 yılında da 2021 yılına göre 147,2% artışla 1,1 milyar TL'ye yükselmiştir.2021 yılında pandemi etkilerinin devam etmesi, şirketin kaynaklarının bir kısmını yeni yatırım olan yüzer havuz inşası ve A-21 parselde 2020 yılında kullanım hakkı elde edilen bölümün düzenlenmesinde kullanması sebebiyle şirketin satışları 2020 yılına göre sınır artış göstermiştir. 2022 yılında pandemi etkisinin neredeyse sona ermesiyle artan sipariş miktarı, yükselen döviz kurları ve eski yüzer havuzun satışına bağlı olarak şirketin hasılatı. 2021 yılına göre 147,2% artış göstermiştir, Finansal tablo dönemlerinde şirketin hasılatının yıllık bileşik büyüme oran: 72%' dir.1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.6 ay boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.5 gün boyunca 2,16 milyon adet günlük alım emri verilecek. (Pekar Grup İnşaat)Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.