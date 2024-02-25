Hakan Kutlu: ''Pozisyonları değerlendiremedik''

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1-0 kaybedilen Boluspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Hakan Kutlu, maçı yöneten hakemleri tebrik etti.



Hakemlerin karşılaşmayı üst seviyede yönettikleri yorumunu yapan Kutlu, "Maçın temposunun yüksek olmasına katkı sağladılar. Hem saha duruşları hem de tavırları gerçekten ayrı bir tebriği hak ediyor. Dördüncü hakem de yan hakemler de dahil. Ben önlerini açık gördüm. İnşallah bu şekilde devam edip, üst liglerde maç yönetmeye başlarlar." şeklinde konuştu.



Kutlu, müsabakanın çok yüksek tempoda geçtiğine değinerek, "Bu ligin üstünde bir maç oldu. Boluspor zaten önemli takım. Son haftalarda önemli çıkışı var. İyi hocaları var. Bizim takım da son 5 haftadır gol yemiyordu. Bizi defansif takım olarak görmeye başlamışlardı. Biz, bu ligin ön alan baskısını en iyi yapan takımlardan biriyiz. Bu maçta da ilk 45 dakikada ön alan baskısıyla girdiğimiz iki net gol pozisyonu var, değerlendiremedik." ifadesini kullandı.



Boluspor'a duran top haricinde pozisyon vermediklerini anlatan Kutlu, "Bizim de iki duran toptan pozisyonumuz vardı. Boluspor değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Boluspor ve Yalçın Koşukavak'ı tebrik ediyorum. Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezonun başından beri özveriyle mücadele ediyorlar. Bugün de aynı şekilde iyi futbol oynadılar. Nasip Boluspor'un kazanmasıymış." değerlendirmesinde bulundu.





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