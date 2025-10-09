-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 09 Ekim 2025 12:07 -
Güncelleme Tarihi:
09 Ekim 2025 12:07
Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı canlı izle şifresiz
Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçını ücretsiz TV8 izle | Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TV8'tan canlı izlenebilecek olan Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Güney Kıbrıs ve Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TV8 canlı izle, TV8 şifresiz" araması yapıyor. Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçını şifresiz ve canlı izlemek için TV8'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TV8'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Güney Kıbrıs, Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek. Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.