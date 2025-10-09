Haber Tarihi: 09 Ekim 2025 12:07 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 12:07

Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Güney Kıbrıs ve Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TV8 canlı izle, TV8 şifresiz" araması yapıyor. Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçını şifresiz ve canlı izlemek için TV8'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TV8'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Güney Kıbrıs, Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek. Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GÜNEY KIBRIS - BOSNA-HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


