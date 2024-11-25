Grant Williams sezonu kapattı

Charlotte Hornets forveti Grant Williams'ın sağ dizindeki ön çapraz bağ, menisküs ve ilgili bağlarındaki yırtıklar sebebiyle sezonu kapattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Grant Williams sezonu kapattı
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25 Kasım 2024 11:29
Charlotte Hornets forveti Grant Williams'ın sağ dizindeki ön çapraz bağ, menisküs ve ilgili bağlarındaki yırtıklar sebebiyle sezonu kapattığı bildirildi.

Bu sezon maç başına ortalama 10,4 sayı, 5,1 ribaund ve 2,3 asist kaydeden Williams, Cumartesi günü Milwaukee Bucks'a karşı alınan 125-119'luk mağlubiyetin son çeyreğinde sakatlanmıştı.

Hornets, Pazar günü yaptığı açıklamada, ön teşhisin ACL yırtığı olduğunu ve Williams'ın süresiz olarak parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Altıncı NBA sezonunda oynayan Williams, geçtiğimiz sezon Dallas Mavericks'ten Hornets'a takas yoluyla katılmış ve bu sezon 10,4 sayı, 5,1 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

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