İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Brentfordi Chelsea'yi konuk etti. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Chelsea'nin bu sezon ilk kez bir maçı golsüz tamamlandı.



Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 20 yaptı ve 4. sırada konumlandı. Brentford ise puanını 14'e yükseltti ve 9. sıraya yerleşti.



Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Brentford ise aynı haftada Aston Villa deplasmanına gidecek.



POTTER İLE İLK PUAN KAYBI



Thomas Tuchel'in ayrılığının ardından Chelsea'de göreve gelen Graham Potter, 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Premier Lig'de Maviler'in başında çıktığı 3 maçı kazanan ve 1 beraberlik alan teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta ise 2 Milan galibiyeti ve 1 RB Salzburg beraberliği yaşadı.





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