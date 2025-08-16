Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "BeIN Sports 1 canlı izle, BeIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Göztepe - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.





Göztepe – Fenerbahçe maçı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 21:30'da başlayacak.

Göztepe - Fenerbahçe maçı, BeIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca BeIN Sports 1 özet ve BeIN Sports 1 maç özetleri ile karşılaşmanın önemli anlarına sonradan ulaşmak mümkün olacak.

Göztepe - Fenerbahçe maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı 21:30'da başlayacak. Canlı skor ve anlık maç gelişmeleri maç esnasında taraftarlara sunulacak.

Mücadele sonrası Göztepe Fenerbahçe maçı özeti ve önemli dakikaları maçın hemen ardından Sporx.com'dan anlık olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın ardından "Göztepe – Fenerbahçe maçı sonucu ve Göztepe – Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti sorularının yanıtları Sporx.com'dan takip edebilirsiniz.

Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Jandersonİrfan Can, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri