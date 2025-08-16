Haber Tarihi: 16 Ağustos 2025 19:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 19:00

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Göztepe - Fenerbahçe maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:30'da başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Göztepe - Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Selçuk Spor, Selçuk Sports TV HD, Taraftarium24, Justin TV, Yandex'ten kaçak olarak şifresiz, ücretsiz ve bedava izlemek yasadışıdır.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "BeIN Sports 1 canlı izle, BeIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Göztepe - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

Göztepe – Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için BeIN Sports 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. 


GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Göztepe – Fenerbahçe maçı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 21:30'da başlayacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Göztepe - Fenerbahçe maçı, BeIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca BeIN Sports 1 özet ve BeIN Sports 1 maç özetleri ile karşılaşmanın önemli anlarına sonradan ulaşmak mümkün olacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?

Göztepe - Fenerbahçe maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı 21:30'da başlayacak. Canlı skor ve anlık maç gelişmeleri maç esnasında taraftarlara sunulacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri


Göztepe – Fenerbahçe Maç Özeti

Mücadele sonrası Göztepe Fenerbahçe maçı özeti ve önemli dakikaları maçın hemen ardından Sporx.com'dan anlık olarak yayınlanacak.

Göztepe – Fenerbahçe  Maç Sonucu ve Canlı Skor

Karşılaşmanın ardından "Göztepe – Fenerbahçe maçı sonucu ve Göztepe – Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti sorularının yanıtları Sporx.com'dan takip edebilirsiniz.
